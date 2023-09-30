Улицы Нью-Йорка затопило

CentralAsia (CA) - Улицы Нью-Йорка затопило в результате урагана, обрушившегося на этот регион в пятницу. Об этом пишет The New York Times.

У всех дренажных систем есть свои ограничения, а в Нью-Йорке выпадает 1,75 дюйма осадков в час.

Ограничение пропускной способности городской сети канализации, труб и водоочистных сооружений является основной причиной, по которой жители Нью-Йорка во всех пяти районах пострадали от наводнений. И это, вероятно, не будет последним столкновением города с сильным наводнением, поскольку он догоняет темпы изменения климата, говорят эксперты.

«Эти изменения погодных условий являются результатом изменения климата, и печальная реальность заключается в том, что наш климат меняется быстрее, чем наша инфраструктура может отреагировать», — сказал Рохит Аггарвала, комиссар Департамента охраны окружающей среды города Нью-Йорка.

Ливень в час пик в пятницу захлестнул 7400 миль труб, которые несут ливневые и нечистоты под твердую поверхность города на очистные сооружения или в ближайшие реки и заливы. Сток хлынул на улицы, вызвав наводнение, которое затопило автомобили и просочилось в подвалы и станции метро в Бруклине и Квинсе.

«Мы находимся на этой новой территории, где мы видим такие интенсивные осадки, - сказал Дэниэл А. Заррилли, бывший советник мэра по климатической политике. - Как только вы превысили пропускную способность самой канализации, это и вызывает эти резервные копии. Когда трубы не выдерживают этого, они дают задний ход».

Около 60 процентов Нью-Йорка имеют дренажную систему, которая объединяет ливневые стоки со сточными водами в одних и тех же трубах. Когда расход по этим трубам более чем в два раза превышает объем, на который рассчитаны очистные сооружения, избыток — смесь дождевых и неочищенных сточных вод — попадает прямо в местные водные пути, такие как канал Гованус в Бруклине, Ист-Ривер или залив Ямайка.

Но по мере того, как канализационная система работает, часть неочищенных сточных вод попадает в подвалы домов и предприятий по всему городу, говорит Дэйв Балкан, управляющий Balkan Sewer & Water Main Service в районе Ричмонд-Хилл в Квинсе.

Решение растущих проблем города с ливневыми водами потребует «больших инвестиций в инфраструктуру и большого творчества», сказал Заррилли.

В городском отчете 2021 года под названием «Новая норма» подсчитано, что «перекалибровка канализации для таких штормов, как Ида», займет десятилетия и будет стоить 100 миллиардов долларов. В нем отмечается, что модернизация системы только в юго-восточном Квинсе обошлась в 2 миллиарда долларов.

«Решить эту проблему действительно сложно, потому что у нас есть устаревшая инфраструктурная система, и ее мощность превышается», — сказал Франко Монтальто, эксперт и инженер по наводнениям. «Вы можете управлять излишками воды либо под землей, либо на поверхности».

Упману Лалл, инженер и директор Водного центра Колумбии, сказал, что хотел бы, чтобы в городской канализационной системе было установлено больше насосов для отвода избыточной воды и предотвращения переливов. «У нас ограниченные возможности по сбросу воды, что увеличивает вероятность внутренних наводнений», — сказал он.

Кэндис Агонафир, которая проводит исследования вместе с доктором Лаллом, сказала, что одним из факторов катастрофического наводнения во время урагана Ида было скопление мусора, который не позволял дождю попасть в канализацию.

Доктор Агонафир участвовал в исследовании, в ходе которого рассматривались наводнения в городе на основании 311 жалоб. Было обнаружено, что «для значительного числа почтовых индексов жалобы на инфраструктуру оказались предикторами жалоб на уличные наводнения».

И один из способов решения этой проблемы, как отмечается в исследовании, заключается в «улучшении внутренних и внешних компонентов дренажной сети», чтобы «уменьшить некоторые физические и экономические последствия затопления улиц в мегаполисах».