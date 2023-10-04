Brera Holdings объявляет о сделке по контролю и ребрендинге команды Премьер-лиги Монголии в Brera Ilch FC

CentralAsia (MNG) - Выведение бренда Brera в Азию, добавление третьего континента к успешным футбольным клубам в Европе и Африке.

Brera Holdings PLC («Brera Holdings», «Brera» или «Компания») (Nasdaq: BREA) объявила о том, что ее 100% дочерняя компания Brera Milano S.r.l. («Брера Милано») взяла на себя контроль над монгольским футбольным клубом «Bayanzurkh Sporting Ilch» («Баянзурх ФК») и продвигается вперед в ребрендинге на «Brera Ilch ФК».

Футбольный клуб «Баянзурх», расположенный в столице Монголии Улан-Баторе, был основан в 2020 году и недавно был переведен в Национальную премьер-лигу Монголии, высшую профессиональную футбольную лигу Монголии. «Брера Милано» намерена управлять спортивной деятельностью ФК «Баянзурх», начиная непосредственно перед возобновлением футбольного сезона в марте 2024 года.

Этот последний шаг выводит бренд Brera в Азию, добавляя третий континент к лидирующим в настоящее время командам Brera в Европе и Африке. Brera Strumica из первого дивизиона Северной Македонии и Brera Tchumene из второго дивизиона Мозамбика занимают высшие позиции в своих лигах.

«Деятельность ФК «Баянзурх» имеет для Brera большое культурное и медийное значение, а также отвечает спортивным целям компании. Монголия — увлекательное направление, и мы испытываем огромный энтузиазм по поводу нашего приезда, что уже привело к заключению нескольких спонсорских соглашений», — сказал генеральный директор футбольного клуба «Брера» Федерико Пизанти во время пребывания в Улан-Баторе.

«Это партнерство является важной вехой для монгольского футбола. Инвестиции Бреры являются свидетельством их веры в потенциал нашего спорта и нашей страны. Я уверен, что это партнерство поможет нам вывести монгольский футбол на новый уровень. Я с нетерпением жду, какое будущее ждет наш вид спорта», - сказал генеральный секретарь Федерации футбола Монголии г-н Товуухорол Дагвадорж.

«Отправляясь в это захватывающее путешествие по Монголии, мы с гордостью представляем бренд Brera в Азии, отмечая значительное расширение наших успешных футбольных клубов на трех континентах: в Европе, Африке, а теперь и в Азии. Этот шаг является свидетельством нашей приверженности мировому футбольному сообществу и нашей веры в потенциал монгольского футбола. Вместе с народом Монголии мы надеемся на светлое и успешное будущее футбольного клуба «Brera Ilch», — сказал Пьер Галоппи, генеральный директор Brera Holdings.

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