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ВБ: ожидается, что экономика Монголии вырастет на 5,1% в 2023 году и на 6,1% в 2024 году

CentralAsia (MNG) -  Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз экономического роста Монголии в 2023 и 2024 годах.

Всемирный банк немного снизил свой предыдущий прогноз, согласно которому экономика Монголии вырастет на 5,1 процента в 2023 году и на 6,1 процента в 2024 году.

По оценкам Международного валютного фонда, экономика Монголии в следующем году вырастет на 4,5 процента, Европейского банка реконструкции и развития — на 7,5 процента, а Министерства финансов Монголии — на 7 процентов.

Среди них Европейский банк реконструкции и развития представил самый оптимистичный прогноз, а Международный валютный фонд представил самый пессимистичный прогноз, оценил социально-экономическое положение Монголии и дал политические рекомендации. Например, если не будет проводиться строгая фискальная политика, баланс бюджета еще больше ухудшится в 2024 году, увеличивая сумму государственного долга и создавая угрозу экономической стабильности Монголии.

Однако большинство международных банков и международных организаций прогнозируют, что экономика Монголии восстановится в ближайшем будущем.

источник: Middle Asian News

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