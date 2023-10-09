Британский посол заявила, что отдаст приоритет сотрудничеству в сфере образования

CentralAsia (MNG) - Посольство Великобритании будет сотрудничать в поддержке обучения английскому языку в средних школах Монголии.

В пятницу /10.06.2023/ министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Северной Ирландии в Монголии г-жу Фиону Блайт. В ходе встречи две страны обменялись идеями о путях дальнейшего сотрудничества в сфере образования и науки.

Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн посетил Соединенное Королевство Северной Ирландии в мае 2023 года. В ходе визита он встретился с представителями Министерства иностранных дел и по делам Содружества и поблагодарил его за поддержку в увеличении стипендии Chevening.

Посол заявила, что во время своего пребывания в Монголии она будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству в сфере образования. В частности, она выразила готовность сотрудничать в поддержке обучения английскому языку в общеобразовательных школах Монголии.

источник: Middle Asian News

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