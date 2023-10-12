₮12 млрд потратят на обновление электронной системы и микрофонов сессионного зала парламента

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Занданшатар Гомбожав сообщил: «К парламентской сессии будет добавлено 50 столов и стульев. Они будут переданы Парламентом Лаосской Народно-Демократической Республики в качестве подарка в рамках сотрудничества. Ранее это делалось с помощью Лаоса. А раньше Электронные системы и микрофоны модернизировались с помощью KOYKA. Но тот же товар больше не производится, поэтому его невозможно продлить, и срок его годности истек. Поэтому в следующем году он будет пополнен на 12 миллиардов 669 миллионов тугриков.

Принят Закон о парламентском контроле. Таким образом, вместо вертикальной системы государственной ответственности была создана система контроля и подотчетности. Также прошло уже больше года с момента внедрения электронной системы «Д-парламент», и развитие этой электронной системы достигло стадии завершения разработки «Д-петиций» или «Публичной электронной системы петиций и жалоб».

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