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Государственный университет Монголии занимает первое место из 61 университета

CentralAsia (MNG) -  Вчера впервые были объявлены рейтинги отечественных вузов. В настоящее время в Монголии действует 61 независимый университет.

Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, министр образования и науки, обратился к Times Higher Education за поддержкой в ​​определении национального рейтинга университетов во время участия во «Всемирной конференции министров образования» в Лондоне в мае. И результаты были представлены вчера.

61 университет был ранжирован по качеству образования, проведению исследований, среде обучения студентов и проценту выпускников на рабочем месте, а в топ-10 вошли следующие университеты. Всего было измерено 272 показателя и был составлен следующий рейтинг.

  1. Государственный университет Монголии
  2. Монгольский национальный университет медицинских наук
  3. Университет науки и технологий
  4. Педагогический университет
  5. Сельскохозяйственный университет
  6. Немецко-Монгольский институт ресурсов и технологий
  7. Университет финансов и экономики
  8. Университет Отгонтэнгэр
  9. Клинический университет Монос
  10. Монгольский государственный университет искусств и культуры
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