Государственный университет Монголии занимает первое место из 61 университета

CentralAsia (MNG) - Вчера впервые были объявлены рейтинги отечественных вузов. В настоящее время в Монголии действует 61 независимый университет.

Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, министр образования и науки, обратился к Times Higher Education за поддержкой в ​​определении национального рейтинга университетов во время участия во «Всемирной конференции министров образования» в Лондоне в мае. И результаты были представлены вчера.

61 университет был ранжирован по качеству образования, проведению исследований, среде обучения студентов и проценту выпускников на рабочем месте, а в топ-10 вошли следующие университеты. Всего было измерено 272 показателя и был составлен следующий рейтинг.

Государственный университет Монголии Монгольский национальный университет медицинских наук Университет науки и технологий Педагогический университет Сельскохозяйственный университет Немецко-Монгольский институт ресурсов и технологий Университет финансов и экономики Университет Отгонтэнгэр Клинический университет Монос Монгольский государственный университет искусств и культуры

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