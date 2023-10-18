Государственный университет Монголии занимает первое место из 61 университета
CentralAsia (MNG) - Вчера впервые были объявлены рейтинги отечественных вузов. В настоящее время в Монголии действует 61 независимый университет.
Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, министр образования и науки, обратился к Times Higher Education за поддержкой в определении национального рейтинга университетов во время участия во «Всемирной конференции министров образования» в Лондоне в мае. И результаты были представлены вчера.
61 университет был ранжирован по качеству образования, проведению исследований, среде обучения студентов и проценту выпускников на рабочем месте, а в топ-10 вошли следующие университеты. Всего было измерено 272 показателя и был составлен следующий рейтинг.
- Государственный университет Монголии
- Монгольский национальный университет медицинских наук
- Университет науки и технологий
- Педагогический университет
- Сельскохозяйственный университет
- Немецко-Монгольский институт ресурсов и технологий
- Университет финансов и экономики
- Университет Отгонтэнгэр
- Клинический университет Монос
- Монгольский государственный университет искусств и культуры
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