Расширение прав и возможностей жизни посредством трудоустройства: содействие достойной жизни в Монголии

CentralAsia (MNG) - Представители Делегации Европейского Союза в Монголии и ПРООН в Монголии посетили столичный район Сонгинохайрхан, где более 70% жителей проживают в юрточном (гэр хороолол) районе. Во время своего визита они пообщались с жителями района гэр хороолол, которые успешно нашли работу или начали заниматься самозанятостью благодаря инструменту оценки трудоустройства, известному как профилирование. Этот ориентированный на клиента и ориентированный на результат подход был инициирован и поддержан проектом «Бюджетирование, согласованное с ЦУР для преобразования занятости в Монголии» (SDGBE), финансируемым Европейским Союзом и реализуемым ПРООН.

Визит состоялся во время Международного дня борьбы за ликвидацию бедности, поскольку тема этого года подчеркивает всеобщий доступ к достойному труду и социальной защите, обеспечению справедливой заработной платы и безопасных условий труда для всех. В мире, где борьба с бедностью является общим, неотложным и универсальным императивом, занятость становится одним из наиболее мощных и устойчивых решений, как во всем мире, так и здесь, в Монголии.

Инициатива «Профилирование» позволяет специалистам по трудоустройству в государственном секторе оценить готовность соискателей работы выйти на рынок труда, что приводит к обучению повышению квалификации, консультированию и индивидуальному планированию пути трудоустройства. На сегодняшний день более 240 специалистов по вопросам занятости в государственном секторе наработали свой потенциал для проведения таких оценок, которыми воспользовались более 13 000 соискателей работы по всей стране. Эта услуга теперь доступна во всех государственных службах занятости в соответствии с рекомендациями, разработанными в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты при технической поддержке проекта.

«Занятость — это не просто источник дохода; она представляет собой обещание достоинства и экономической самодостаточности для отдельных лиц. Она служит краеугольным камнем в выводе семей, сообществ и целых наций из бедности.Таким образом, Европейский Союз привержен поддержке Монголии в искоренении бедности», — сказал г-н Кристоф Форакс, заместитель главы Представительства Европейского Союза в Монголии в ходе встречи.

Последний отчет о ходе достижения Целей устойчивого развития показывает, что только 30% стран находятся на пути к искоренению бедности к 2030 году. Добровольный национальный обзорный отчет Монголии за 2023 год также показывает, что Монголия добилась прогресса по всем ЦУР, кроме одной: искоренение бедности, которая продемонстрировала регресс. Кроме того, уровень бедности в стране колеблется на уровне 27,8% по состоянию на 2020 год, а безработица растет.

Г-жа Матильда Димовска, постоянный представитель ПРООН в Монголии, признала эти проблемы и тенденции и сказала: «Мы знаем, что качественные рабочие места могут стать катализатором сокращения бедности и инклюзивного роста, особенно в эпоху многочисленных переходных процессов и перекрывающихся глобальных кризисов. Инициатива «Профилирование», которую мы обсуждали сегодня, является действенным инструментом, помогающим людям выбраться из бедности. Мы надеемся, что информация, полученная с помощью этого инструмента и более широкого вмешательства, финансируемого Европейским Союзом, послужит основой для политики Монголии по созданию устойчивых и качественных возможностей трудоустройства и, следовательно, инклюзивного роста».

Проект SDGBE также реализует многочисленные пилотные инициативы в поддержку содействия занятости, включая программу ученичества, программу повышения квалификации, самозанятость и программы предпринимательства в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Монголии.

источник: Middle Asian News

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