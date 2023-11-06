Сборная Монголии выиграла чемпионат мира по международным шашкам

CentralAsia (MNG) - В городе Полице Польша прошел чемпионат мира по международным шашкам («стоклеточные») среди юниоров и молодежи. В отборочных соревнованиях чемпионата мира приняли участие 350 спортсменов из 18 стран.

31 лучшие спортсмены Монголии в возрастной категории от 5 до 19 лет завоевали шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали и заняли первое место в командном зачете.

Хангай Нямбаяр (5-8 лет среди мальчиков), Эрмуунзаяа Баянмөнх (5-8 лет среди девочек), Санчир Гэрэлт-Од (9-10 лет среди мальчиков), Даариймаа Эрдэнэсайхан (11-13 лет среди девочек), Есуй Батдаваа (14-16 лет среди девочек) и Мөнхжин Баатархуу (17-19 лет среди девочек) завоевали золотые медали.

Дөлхуслэн Мөнх-Эрдэнэ (5-8 лет среди мальчиков), Энхмаа Бат-Эрдэнэ (5-8 лет среди девочек) и Мишээл Баяр (17-19 лет среди девочек) завоевали серебряные медали.

Номунзаяа Энхтөр (9-10 лет среди девочек), Энхсулд Тогтох (11-13 лет среди мальчиков) и Дашчирэв Анхбаяр (14-16 лет среди мальчиков) завоевали бронзоыве медали.

источник: MAN

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