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Рыбацкое судно с 531 мигрантом прибыло на остров Лампедуза в Средиземном море

CentralAsia (CA) -  Рыбацкое судно с 531 мигрантом прибыло на небольшой итальянский вулканический остров Лампедуза. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

25-метровое рыболовное судно прибыло на остров вечером 4 ноября после того, как его перехватили и сопроводили в порт суда береговой охраны и финансовой полиции.

Лодка, на борту которой находились люди в основном из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш, в том числе всего пять женщин и шесть детей, отплыла из Зувары в Ливии.

Мигранты и беженцы заявили, что заплатили за переход от четырех до семи тысяч долларов каждый.

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