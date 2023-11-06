Рыбацкое судно с 531 мигрантом прибыло на остров Лампедуза в Средиземном море

CentralAsia (CA) - Рыбацкое судно с 531 мигрантом прибыло на небольшой итальянский вулканический остров Лампедуза. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

25-метровое рыболовное судно прибыло на остров вечером 4 ноября после того, как его перехватили и сопроводили в порт суда береговой охраны и финансовой полиции.

Лодка, на борту которой находились люди в основном из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш, в том числе всего пять женщин и шесть детей, отплыла из Зувары в Ливии.

Мигранты и беженцы заявили, что заплатили за переход от четырех до семи тысяч долларов каждый.