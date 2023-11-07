Объявлена ​​программа студенческих стипендий «Дэлхийн монгол» для этнических монголов в России и Китае

CentralAsia (MNG) - Институт Элбэгдорж (EBI) и Всемирная монгольская федерация поддерживают этнических монгольских студентов и молодых людей во всем мире, чтобы они жили, учились и работали в Монголии, чтобы укрепить гармонию и сотрудничество монгольского народа во всем мире и передать монгольский язык, история, культура и монгольская гордость из поколения в поколение. Поэтому EBI, и Всемирная федерация монголов объявляют о программе студенческих стипендий «Дэлхийн монгол» — («Монголы мира»).

Области стипендии:

1.Республики Калмыкия, Бурятия, Тыва и Алтай Российской Федерации;

2.Студенты и молодые люди из Дээд Монголии, Синьцзян-Монголии и автономного района Внутренняя Монголия провинции Цинхай /Хөхнуур/ в северо-западном регионе Китая; а также

3.Из-за ситуации в мире те молодые люди, которые приехали в Монголию из России и планируют учиться по университетской программе или на курсах языковой подготовки в Монголии.

Студенты и молодые люди монгольской национальности в вышеуказанных районах и населенных пунктах, которые учатся на степень бакалавра или магистра в Монголии и относятся к 3-му разделу сферы охвата, получат стипендию в размере определенного процента на оплату обучения. Стипендии, присуждаемые абитуриентам, действительны на 2024 учебный год.

Цель стипендии:

Лучшие студенты и молодые люди, которые станут будущими лидерами монгольских народностей:

Знакомство с монгольской культурой, традициями, историей и общественной жизнью;

В будущем внести свой вклад в развитие Монголии и поддержать возможность работать и жить в Монголии;

В будущем Монголия внесет ценный вклад в качестве посредника в развитии отношений с монгольскими народами мира; а также

С помощью этой стипендии цель состоит в том, чтобы обеспечить участие и вклад Монголии на международной арене для укрепления гармонии и сотрудничества монгольской этнической группы.

Требования:

Соискатели стипендии должны представлять области стипендии;

Быть заинтересованным в работе и жизни в Монголии в будущем;

Быть заинтересованным в участии и организации мероприятий по укреплению монгольского этнического сотрудничества;

Иметь соответствующий уровень знания монгольского и английского языков;

Быть заинтересованным в активном и лидерском участии в жизни сообщества.

Материалы для соискателей стипендии:

При подаче заявки необходимо заполнить следующие материалы на монгольском или английском языках и приложить к электронной форме. Материалы соискателей стипендии принимаются на странице form.jotform.com

Здесь заполните форму заявки на получение стипендии: form.jotform.com

Прикрепите к форме следующие материалы.

Стенограмма последнего семестра или стенограмма старшего курса, если вы первокурсник; Примечание. Кандидаты, которые относятся к разделу 3 области применения, должны приложить свое резюме;

Определение школы и языковой подготовки – это определение учебного заведения;

1 письмо с указанием ваших навыков от кого-либо (кроме членов семьи);

Отправить копию заграничного паспорта и удостоверения личности, прикрепленную к электронной форме.

Крайний срок подачи материалов

до 23:59 20 ноября 2023 года.

Отобранные участники будут приглашены на собеседование.

Студенческая стипендиальная комиссия примет решение, исходя из истинного желания кандидата учиться, будущей работы и жизни в Монголии, академических успехов, общественной активности и других личных достижений.

Окончательная сумма стипендии будет размещена на сайте worldmongol.org и будет сообщена по телефону и электронной почте.

Комиссия по студенческим грантам

Всемирная монгольская ассоциация

Институт Элбэгдорж

источник: MAN

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