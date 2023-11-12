Глава МИД Монголии выступила перед студентами Шанхайского университета Хуадун

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла участие в 6-й Китайской международной импортной выставке, проходящей в Шанхае, Китайская Народная Республика. По этому случаю 9 ноября 2023 года она выступила с лекцией на тему «Внешняя политика Монголии и международно-правовое сотрудничество» перед студентами Хуадунского университета политики и права в Шанхае, Китайская Народная Республика.

Министр Батцэцэг Батмөнх также встретилась с Е Цином, заместителем секретаря и генеральным директором парткома Университета политики и права Хуадун, Шанхай, Китайская Народная Республика.Стороны обсудили краткосрочные курсы по государственному управлению и международному договорному праву, регулярно организуемые Университетом политики и права Хуадун для сотрудников монгольских правительственных организаций, работающих в сфере международных договоров и права, а также обменялись мнениями по таким вопросам, как начало сотрудничество между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами и увеличение количества стипендий, присуждаемых студентам в Монголии. И стороны договорились продолжать активное сотрудничество в этой сфере.

Университет политики и права Хуадун с 71-летней историей и более чем 120 000 выпускников работает в трех кампусах: Суньцзян, Чаннин и Путуо, площадью более 750 000 квадратных метров, и имеет в общей сложности 21 филиал, более 180 академические учреждения и более 1300 преподавателей и административного персонала.

Из 900 главных преподавателей более 400 являются старшими профессиональными и техническими преподавателями. Кроме того, более 18 000 студентов обучаются на степень бакалавра, магистра и доктора по 25 специальностям, включая право, государственное управление, прикладную экономику, политику, марксистскую теорию, социологию, иностранные языки, литературу, журналистику, коммуникацию и бухгалтерский учет.

В настоящее время в этой школе обучаются 47 учащихся из Монголии.

источник: middleasiannews.com

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