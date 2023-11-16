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В Китае в результате пожара на угольном предприятии погибли 25 человек

CentralAsia (CA) -  В результате пожара на угольном предприятии в городе Люйлян в провинции Шаньси в центральной части Китая погибли по меньшей мере 25 человек, передает CCTV.

Как сообщает CCTV, возгорание началось 16 ноября около 6:50 по местному времени. Пожар произошел в четырехэтажном здании компании Shanxi Luliang Lishi District Yongju Coal Co. в районе Лиши. Из помещений эвакуировали 63 человека. По данным CCTV, пострадавшие отравились продуктами горения.

Тушение пожара продолжается. Всех пострадавших, по информации телеканала, госпитализировали.

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