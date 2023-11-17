МИД Туркменистана: В стране нет дресс-кода для женщин и ограничений в выдаче им водительских прав

CentralAsia (TM) - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов заявил, что в стране нет специального дресс-кода для женщин, а также ограничений с получением водительских прав, сообщает «РИА Новости».

Хаджиев отметил, что многие зарубежные СМИ публикуют о Туркменистане информацию, которая не соответствует действительности, в частности о нарушении прав женщин в стране.

«Я это говорю, чтобы вы могли сравнить эту информацию с тем, что видите в повседневной жизни в Туркмении, в Ашхабаде. Это касается прав женщин в стране», – сказал замглавы МИД.

По его cловам, определённого единого дресс-кода для женщин в Туркменистане не существует, за исключением правил для студентов вузов.

«В повседневной жизни наши женщины вольны одеваться так, как им заблагорассудится. То же касается внешнего вида женщин, посещения ими салонов красоты», – заявил Хаджиев.

Он добавил, что за последние три года женщинам в Туркменистане выдали около 10 тысяч водительских удостоверений.

«Они ими пользуются: вы видите это в городе – женщины ездят на машинах. Почему-то никто не говорит о выдаче водительских прав мужчинам. Они также не получают права, если проваливают экзамен», – подчеркнул замглавы МИД Туркменистана.

Сообщение по итогам брифинга опубликовали и на официальном сайте МИД, однако в нём практически не поднимаются вопросы, связанные с правами женщин.

«В ходе диалога отражена большая работа по расширению участия женщин во всех сферах общественно-политической жизни государства», – говорится в сообщении.

СМИ неоднократно сообщали, что периодически в Туркменистане учащимся и работающим в госучреждениях женщинам запрещают носить «вызывающие» платья и «слишком яркий» макияж, получать водительские права, а в государственных СМИ публикуют правила поведения девушек в семьях.