Монголия запрещает мотоциклы до весны в некоторых аймаках

CentralAsia (MNG) - Несколько аймаков Монголии запретили движение мотоциклов до следующей весны из-за суровых погодных условий.

Такие аймаки, как Баян-Өлгий, Говь-Алтай и Баянхонгор на западе, Дундговь и Дорноговьи на юге, а также Булган на севере, ввели запрет на движение мотоциклов до марта, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с мотоциклами.

Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе на большую часть страны обрушились сильные снегопады и снежные бури, в результате которых погибли восемь кочевников-скотоводов.

По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, почти 60 процентов территории Монголии на данный момент покрыто снегом.

Официальные данные показывают, что в настоящее время в Монголии зарегистрировано около 55 000 мотоциклов, из которых более 80 процентов проживают в сельской местности.

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