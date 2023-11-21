Монголия и Узбекистан работают над улучшением воздушного сообщения и автомобильного транспорта

CentralAsia (MNG) - Монголия и Узбекистан договорились заключить соглашение о развитии воздушного сообщения и международных автомобильно-транспортных связей. Эта новость последовала за встречей посла Узбекистана в Китае и Монголии Фархода Арзиева и министра дорожного и транспортного развития Монголии Бямбацогта Сандага.

В ходе обсуждений участники подчеркнули, что Соглашение об автомобильном транспорте будет завершено в ближайшее время. Следовательно, ожидается, что европейские товары будут транспортироваться через Узбекистан и Монголию в восточные города Китая, в то время как товары из Монголии и Китая, как ожидается, будут проходить через Узбекистан по пути в Европу, Иран, Пакистан и порты Индийского океана.

Между тем, на сегодняшний день товарооборот между двумя странами достиг 7 миллионов долларов. Узбекистан и Монголия стремятся расширить торговлю фруктами и овощами, а также изделиями из мяса, шерсти и кашемира.

Более того, в настоящее время граждане двух стран могут путешествовать без визы в течение 30 дней.

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