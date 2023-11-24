Умереть дешевле, чем лечиться. В Канаде людям с психическими расстройствами разрешат эвтаназию

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CentralAsia (CA) - Закон об эвтаназии в Канаде позволяет людям с несмертельными заболеваниями уйти из жизни. Эвтаназия становиться дешевле, чем лечение. Беспокойства по этому поводу, выражают зарубежные СМИ и граждане Канады.

В 2016 году Канада стала одной из немногих стран в мире, где эвтаназия разрешена. Сначала самоубийство через укол предложили тем, кто страдает неизлечимым заболеванием и испытывает сильные физические страдания, например, люди с неизлечимой формой рака.

Спустя пять лет, 17 марта 2021 года, вступил в силу пересмотренный закон – список расширили. Врачам теперь разрешено прекращать жизнь людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, которые не являются смертельными, по их просьбе. Даже если пациент мог бы прожить годы при надлежащем лечении.

В 2023 году был рассмотрен вопрос о доступе к «услуге» людей с психическими расстройствами – уйти из жизни могли не только те, кого нельзя вылечить, но и люди, которые не могут себе позволить дорогие лекарства и медицинские услуги (средняя пенсия по инвалидности — 998 канадских долларов). Другими словами, эвтаназию разрешили малоимущим инвалидам (с разрешения врача). Решение вступит в силу в марте 2024 года.

Это потрясло профессиональное сообщество психиатров в Канаде. Психиатры традиционно работают, чтобы остановить самоубийство. А теперь они должны будут способствовать этому?

Эвтаназия становиться выгодным решением для больных граждан, которые не могут заплатить за лечение. Для сравнения: сумма медицинских расходов на одного гражданина Канады в 2022 году составила 8 653 канадских долларов (страховка покрывает до 80% суммы, остальную часть гражданин выплачивает сам). Зафиксированная стоимость процедуры эвтаназии в современной Канаде — 2 237 канадских долларов. В парламенте страны открыто обсуждают, что закон уже сэкономил казне почти 88 млн долларов в год. После поправок в бюджет ожидается дополнительно 62 млн долларов в год.

Показательным примером явился случай 54-летнего инвалида Амира Фарсуда. Из-за угрозы лишиться жилья за неуплату и связанной с ней депрессией житель городка Сент-Катаринс обратился в программу MAiD и получил добро на самоубийство. Консультировавший Фарсуда психиатр подтвердил, что его пациент по всем критериям подходит в качестве кандидата для процедуры. Оставалось получить одобрение медицинской комиссии. Амира спасли неравнодушные сограждане. После сюжета на местном телевидении они собрали 60 тыс. канадских долларов через краудфандинговую платформу. Этой суммы Фарсуду хватит, чтобы платить за еду и аренду дома в течение семи лет.

По состоянию на май 2023 года эвтаназия законна в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии, Испании и во всех шести штатах Австралии (Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Южная Австралия, Тасмания, Виктория, и Западная Австралия).

Также в ряде государств разрешена пассивная эвтаназия, при которой медицинская помощь для ухода из жизни не оказывается, но прекращается борьба за жизнь пациента.