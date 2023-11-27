Вспышка детской пневмонии в Китае: ВОЗ заявила, что ситуация не так тяжела, как во время пандемии COVID-19

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Вспышка респираторных заболеваний, который сейчас переживает Китай, не так высока, как во время пандемии COVID-19.

Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента готовности и профилактики эпидемий и пандемии Всемирной организации здоровья Мария Ван Керкхове и подчеркнула, что никаких необычных или новых патогенов в связи с ростом детской заболеваемости пневмонией не обнаружено, пишет Reuters.

Керкхово говорит, что рост респираторных заболеваний, вероятно, обусловлен циркуляцией патогенов. Также рост заболеваемости может быть связан со снятием ограничений по COVID-19.

«Пик респираторных заболеваний, который есть сейчас, не так высок, как был в 2018-2019 годах. Также нет признака появления нового патогена», - подчеркнула Ван Керкхове.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн заявил, что всплеск острых респираторных заболеваний связан с одновременной циркуляцией нескольких видов патогенов, основным из которых является грипп.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения направила официальный запрос в Китай о росте респираторных заболеваний и зарегистрированных кластеров (очагов) пневмонии у детей.

Китайские органы здравоохранения утверждали, что не обнаружили никаких необычных или новых патогенов в связи с ростом детской заболеваемости пневмонией.