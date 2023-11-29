JW Holdings начинает полномасштабный экспорт Winuf ППП в Монголию

CentralAsia (MNG) - Компания JW Holdings заявила, что начала полномасштабный экспорт Winuf Central 736/1085 мл, трехкамерного средства для полного парентерального питания (ППП), в Монголию через местную фармацевтическую фирму AsiaPharma LLC.

Под ППП подразумевается введение человеку пищевых продуктов внутривенно, минуя обычный процесс приема пищи и пищеварения. ППП применяют, когда пищеварительная система человека не работает.

Это первый случай, когда Winuf отправляется в азиатскую страну.

JW Holdings, глобальное бизнес-подразделение JW Group, в декабре 2021 года подписала с AsiaPharma эксклюзивное соглашение о поставках Winuf на монгольский рынок.

Компания AsiaPharma, основанная в 2002 году, занимается импортом и распространением различных лекарств и медицинского оборудования на протяжении 21 года, сообщает JW Holdings.

AsiaPharma получила лицензию на продукцию Winuf от Министерства здравоохранения Монголии в декабре 2022 года и в этом месяце официально начала местные продажи.

Winuf — это жидкость с множеством питательных веществ, разработанная JW Life Science. Один контейнер разделен на три камеры для облегчения смешивания таких питательных веществ, как рафинированный рыбий жир, четыре типа липидов, аминокислот и глюкозы.

По данным JW Holdings, продукт имеет более высокое содержание жирных кислот омега-3 и омега-6 по сравнению с существующими TPN.

JW Pharmaceutical, еще один филиал JW Group, распространяет Winuf в Корее. Компания лидирует на отечественном рынке ТПС с 2013 года.

«Поскольку Winnuff делает первые шаги в азиатских странах, мы стремимся к дальнейшему укреплению наших позиций в качестве глобальной компании по производству продуктов питания, выходя на новые страны», - сказал представитель JW Holdings.

Тем временем компания JW Life Science, дочерняя компания JW Holdings, в октябре прошлого года завершила расширение линии TPN 3, первого в Корее автоматизированного производства комплексных пищевых жидкостей специального назначения, на своем заводе по производству жидкостей в Танджине, провинция Южный Чхунчхон.

Благодаря полномасштабной эксплуатации линии 3 TPN максимальное годовое производство TPN компанией JW Life Sciences увеличилось на 37 процентов с 10,2 миллиона до 14 миллионов единиц.

Общий годовой объем производства всех жидкостей, включая поливитамины, компании составляет 180 миллионов единиц, что является крупнейшим показателем в Корее.

источник: MAN

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