Монгольская спортсменка взяла бронзу на Чемпионате мира по подъему по лестнице

CentralAsia (MNG) - Второй чемпионат мира по подъему по лестнице ISF (ISF Stairclimbing World Championships) прошел 19 ноября 2023 года в башне Абено Харукас (Abeno Harukas) в Осаке, Япония.

На этом чемпионате уроженка города Дархан, ультрамарафонистка Номин-Эрдэнэ Баяртогтох завоевала бронзовую медаль. В соревнованиях участвовали 45 элит-спортсменов из более чем десяти стран мира. Также приняли участие более 1000 спортсменов из Японии. Спортсмены забежали на 59 этаж башни. На 59 этаж ведут 1610 ступенек.

Участвовали три спортсмена из Монголии. Двое спортсменов-мужчин и одна женщина. Один из наших спортсменов-мужчин завоевал бронзовую медаль, а другой занял пятое место. Монгольские спортсмены, занявшие третье место, получили приз в размере 70 000 иен каждый.

Abeno Harukas ( あべのハルカス) — небоскрёб расположен по адресу 1-1-43 Абэносудзи-Итхомэ, район Абэно-ку, город Осака, префектура Осака, Япония. Небоскрёб строился с 9 января 2010 года по 7 марта 2014 года. Высота небоскрёба 300 метров, количество этажей 60. Abeno Harukas является самым высоким небоскрёбом в Японии, и первым супер-высоким небоскрёбом в Японии (Небоскрёбы выше 300 метров по определению Совета по высотным зданиям и городской среде называются супер-высокие).

источник: middleasiannews.com

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