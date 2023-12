Более 30 лет одиночества: На Филиппинах умер самый грустный слон в мире

CentralAsia (CA) - На Филиппинах умер «самый грустный слон в мире», который более 30 лет прожил в одиночестве, без возможности пообщаться с хотя бы одним другим слоном.

Как пишет Independent, слониха по имени Вишва Маали, или сокращенно просто Мали, жила в зоопарке города Манила, столицы Филиппин. На момент смерти ей было около 43 лет, хотя ее точный возраст остается неизвестным.

Это животное при жизни получило известность среди защитников животных из-за того, что более 30 лет было единственным слоном в этом зоопарке. Из-за этого благотворительная организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) назвала Мали «самым грустным слоном в мире».

Мали попала на Филиппины в 1988 году в качестве подарка от Шри-Ланки тогдашней первой леди страны Имельде Маркос. Свои первые месяцы в манильском зоопарке слониха провела в компании другого слона по имени Шива.

Но в 1990 году Шива умер, и с тех пор Мали оставалась единственным представителем своего вида в Манильском зоопарке, поскольку у учреждения не было денег на покупку еще одного слона. Зоозащитники неоднократно призывали передать Мали другой стране и критиковали руководство Манильского зоопарка за плохое обращение с ней.

PETA начала всемирную кампанию по переселению Мали в 2005 году. К акции присоединились в частности нобелевский лауреат Дж. М. Кутзи, певец Пол Маккартни, актриса Брижит Бардо и другие знаменитости. Но в конце концов это ничего не дало, и Мали прожила в одиночестве более 30 лет – почти всю свою жизнь.

По словам главного ветеринара зоопарка доктора Генриха Патрика Пенья-Доминго, в последнее время Мали постоянно терлась своим туловищем о стену, что указывало на внутренние боли. Во вторник, 28 ноября состояние животного ухудшилось, она лежала на боку, тяжело дыша. Ветеринары зоопарка дали ей антигистаминные препараты и витамины, но днем она умерла. Вскрытие показало, что у Мали был рак поджелудочной железы.

PETA обвинила зоопарк и правительство Филиппин в игнорировании проблем слонихи со здоровьем и содержании ее в «одиночной камере» десятилетиями. Правительство Филиппин и руководство зоопарка отвергли критику и заявили, что для Мали было лучше остаться в зоопарке, поскольку она не знала, как выжить в дикой природе.

