Делегация Монголии посетила Центр обслуживания населения Астаны

CentralAsia (MNG) - Представители Министерства труда и социальной защиты Монголии посетили Центр обслуживания населения в столице Казахстана.

Ознакомились с инновационными проектами «Правительства для граждан», в том числе с терминалом документации и «универсальным» автоматизированным ящиком выдачи готовых документов, «Точкой подключения», работой ситуационного центра Госкорпорации. .

Визиты монгольских делегаций способствуют обмену опытом, повышению качества государственных услуг и созданию эффективных механизмов социальной поддержки граждан.

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