В России умерла мультипликатор Наталья Богомолова, создавшая образы Винни-Пуха и котенка по имени Гав

Наталья Богомолова

CentralAsia (CA) - В России скончалась легендарная мастер мультипликации, работавшая на киностудии «Союзмультфильм», художница и постановщица Наталья Богомолова. Ей было 83 года.

Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем телеграм-канале.

«Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации», — написал он.

Причина смерти Богомоловой не уточняется.

Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года в Москве. Она училась на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме», а затем на историческом факультете МГУ.

В 1957 году Богомолова работала декоратором в театре имени Моссовета. А с 1959-го по 1999-й - мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм».

В ее фильмографии более двухсот работ. Среди них «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист» и «Жил-был пес».