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В Сеуле прошел первый этап переговоров об экономическом партнерстве между Монголией и Республикой Корея

CentralAsia (MNG) -  В Южной Корее 18-20 декабря прошел первый этап переговоров по заключению соглашения об экономическом партнерстве между Монголией и Республикой Корея. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и развития Монголии.

В переговорах приняли участие делегация во главе с Государственным секретарем Министерства экономики и развития Батхуу Идэш и с другой стороны делегация возглавляемая руководителем отдела торговых переговоров Министерства торговли, промышленности и энергетики Чан Гён Ан.

Стороны подчеркнули, что целью соглашения является увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью и увеличение валютных поступлений, снижение тарифных и нетарифных барьеров с обоих сторон, содействие торговле и упрощение таможенного оформления.

В ходе трехдневных переговоров состоялось детальное обсуждение тем, охватывающих торговлю, инвестиции и другие области экономического сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

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