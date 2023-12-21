Утвержден План развития зимнего туризма в Монголии

CentralAsia (MNG) - В связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии», Министерство окружающей среды и туризма Монголии разработало план по продвижению зимнего туризма в Монголии, увеличению количества туристов, поощрению их повторного посещения Монголии и реализации проектов на основе местных сообществ.

Членам Кабинета министров, мэром города Улан-Батора и всем 21 аймакам, а также руководителям соответствующих общественных организаций поручено определить приоритетность реализации мероприятий, предусмотренных Планом, в период с 1 января по 1 мая 2024 года.

Чтобы привлечь больше зимних туристов, увеличить туристический поток, смягчить сезонность и способствовать развитию зимнего туризма, План требует, чтобы MIAT Mongolian Airlines сохранял скидки в диапазоне 25-40 процентов от средней цены на авиабилеты.

Кроме того, в Плане намечена совместная работа с туроператорами по немедленному планированию зимних поездок. Отели, туристические лагеря, курорты и медицинские центры в Монголии предлагают значительные скидки на сборы — до 50 процентов в зимний сезон.

Приуроченные к государственным и зимним праздникам в Монголии, а также в поддержку инициатив внутреннего туризма, будут предоставлены разнообразные возможности для отдыха и путешествий. Также будут организованы регулярные зимние спортивные мероприятия и другие соревнования.

Туристическая программа состоит из развития приграничных туристических маршрутов, а также организации национальных и других спортивных соревнований и мероприятий, в том числе автопутешествий, традиционных турниров по стрельбе из костяшки и стрельбы из лука, а также национальных фестивалей, таких как «Мөнгөлөг Шагшуурга» (Серебряный Тростники)» Зимний фестиваль и Ледовый фестиваль «Синяя жемчужина», Фестиваль беркутов, Фестиваль верблюдов и матчи по верблюжьему поло, Фестиваль оленей и Зимние кочевники – Цагаан Сар.

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