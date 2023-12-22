Сибирские холода охватили Монголию: в среду ночная температура упала до минус 50°C в сомоне Зуунговь

Центр сомона посёлок Зэл

CentralAsia (MNG) - По данным агентства по мониторингу погоды страны, ночная температура упала до -50°C в сомоне Зуунговь, административном подразделении западно-монгольского аймака Увс, со вторника по среду (19-20 декабря).

Эта цифра соответствует самой низкой температуре в Монголии этой зимой, говорится в заявлении Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды в среду.

С начала прошлой недели сильный холодный фронт, зародившийся в Сибири (Россия), охватил обширные территории Монголии, вызывая понижение температуры, сильные ветры и метели, сообщает middleasiannews.com. Ожидается, что волна холода продлится до пятницы.

По данным метеорологического агентства, 26 декабря 1966 года ночная температура в том же сомону Зуунговь упала до минус 55,6 градусов, что стало самым холодным показателем в истории Монголии.

Зуунговь — сомон аймака Увс, в западной части Монголии. Центр сомона посёлок Зел находится в 1217 км от Улан-Батора, в 134 км от центрального города аймака Улаангом. Климат в сомоне резко континентальный. Ежегодные осадки 150—200, средняя температура января − 30°, средняя температура июля + 20°С. Много осадков выпадает летом в виде дождя, а весной и осенью в виде снега. Зимы достаточно сухие, с небольшими снегопадами. Рельеф сомона в основном представляет собой равнину покрытую песчаными барханами. Высота равнины составляет 900-1343 метров над уровнем моря. На территории сомона протекают реки Хангилцаг, Зэл, Гурамсан и Нарийн.

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