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Новак обсудил с Минэнерго Монголии заключение межправсоглашения о поставках топлива
// Neftegaz.RU

CentralAsia (MNG) -  

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики Монголии Чойжилсурэном Баттогтохом возможность заключения межправсоглашения о поставках нефтепродуктов в страну, сообщил российский кабмин. Об этом сообщает ТАСС.

"Стороны обсудили возможности бесперебойного снабжения Монголии нефтепродуктами до конца года и в I квартале 2024 года, а также возможность заключения межправительственного соглашения в сфере поставок и транспортировки нефтепродуктов в страну и условия поставок электроэнергии для удовлетворения потребностей монгольской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ по итогам встречи.

На встрече также было отмечено, что Россия является ключевым претендентом на реализацию совместного проекта по реконструкции угольной ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, предполагающего практически трехкратное увеличение ее мощности, говорится в сообщении.

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