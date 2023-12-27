Монгольские биатлонисты примут участие в IV играх юношеских зимних Олимпийских игр «Gangwon 2024»

CentralAsia (MNG) - Четвертые зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в провинции Канвондо в городах Пхенчхан и Каннын (Республика Корея), где прошли зимние Олимпийские игры 2018 года.

«Gangwon 2024» опирается на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 и стремится продолжить свое видение по предоставлению спорта новому поколению зимних спортсменов. Проведение Зимних Олимпийских игр является результатом значительных инвестиций, которые Республика Корея вложила в развитие зимних видов спорта в стране и во всей Азии.

На этом фестивале сборная Монголии по биатлону будет выступать в полном составе, школьник сомона Жаргалант аймака Төв, Амарсанаа вошел в команде.

Открытие юношеских олимпийских соревнований по биатлону состоится 20-24 января 2024 года. Мужчины будут соревноваться на дистанциях 7,5 км и 12,5 км, а женщины - на 6 км и 10 км. Олимпийские призеры также определятся в командной эстафете.

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