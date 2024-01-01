Королева Дании Маргрете II объявила, что отрекается от престола после 52 лет правления

CentralAsia (CA) - Королева Дании Маргрете II сообщила в новогоднем обращении, что отречется от престола 14 января 2024 года. 83-летняя королева передаст трон своему сыну кронпринцу Фредерику, сообщает датский государственный телеканал TV 2.

«Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании», — сказала королева Маргрете.

В 2023 году королева перенесла операцию на спине, что, по ее словам, заставило ее задуматься о том, стоит ли передать трон своему сыну.

Ранее королева говорила, что будет оставаться на этом посту до самой смерти. Решив отречься от престола, она нарушила традицию, которой королевская семья в Дании придерживалась многие поколения, отмечает телеканал TV 2.

Королева Маргрете II заняла трон 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик IX. На момент коронации ей был 31 год. Маргрете II правит дольше всех из ныне живущих монархов Европы — больше 50 лет.