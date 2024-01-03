Председатель Великого Государственного Хурала посетил аймаки с высоким риском дзуда

председатель Занданшатар в синим дээле

CentralAsia (MNG) - В этом году Монголия переживает чрезвычайно суровую зиму, и 40 сумов в 11 аймаках и отдаленных районах столицы страдают от белого дзуда. Более 81 процента территории страны покрыто снегом и примерно 70 процентов общей территории подвержены высокому риску возникновения дзуда.

Дзуд или зуд (монг. зуд), также бескормица — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота. Экономика Монголии длительное время находилась в жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные дзуды до сих пор могут вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в этой стране.

Председатель Великого Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав посетил аймакам и сомонам, чтобы ознакомиться с зимними условиями и принимаемыми мерами.

Всего в 190,1 тыс. скотоводческих хозяйствах зимует 69,1 млн голов скота. При подготовке к зиме 7,8 млн голов скота 18,8 тыс. оленеводческих хозяйств рассчитаны на зимовку в поисках хороших пастбищ, однако из-за обильных снегопадов миграция увеличивается.

Согласно карте риска дзуда, более 95 процентов общей территории аймака Баянхонгор подвержены высокому риску зуда: 8,4 процента — очень высокому риску, 42,9 процента - высокому риску, 43,8 процента — умеренному риску и 4,5 процента — низкому риску. Пастухи заявили, что вся территория аймака Баянхонгор покрыта снегом, а на северных равнинах выпало 30 см снега. Таким образом, около 7,6 тыс. голов скота 16 хозяйств вынуждены зимовать на территории соседнего аймака Өвөрхангай.

В связи с ухудшением зимних условий Госкомиссией по чрезвычайным ситуациям организуется и распределяется 4015 тонн отрубей и 1274 тонны фуража со скидкой 50 процентов из государственных резервов чабанам и хозяйствам, имеющим скот в 21 аймаках и отдаленных районах столицы.

Скотоводы аймака Баянхонгор констатировали множество проблем, связанных с чрезмерным поголовьем скота и чрезмерным выпасом скота. В этой связи они заявили об актуальности детального регулирования деятельности пастушеских кооперативов для совместной работы по заготовке кормов и повышению продуктивности животноводства.

Председатель Занданшатар сообщил, что по его инициативе в аймаках Хэнтий и Баянхонгор создана Ассоциация чабанских хозяйств, целью которой является решение проблем, с которыми сталкиваются кочевые скотоводы. Далее он отметил, что такое объединение планируется создать в 21 аймаках и разрабатывается соответствующий законопроект. Председатель подчеркнул, что видение Ассоциаций пастушеских хозяйств заключается в том, чтобы сделать пастушеские хозяйства производителями - дистрибьюторами — создателями добавленной стоимости — самоприбыльными хозяйствами.

И стоит отметить, что Занданшатар – уроженец аймака Баянхонгор.

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