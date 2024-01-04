В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,1

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 00:42. Эпицентр землетрясения находился в 10 км к северу от города Мургаб (Восточный Таджикистан).

Очаг землетрясения залегал на глубине 165 км.

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