В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Таджикистан, происшествия
- 10:08, 04 января 2024
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в 00:42. Эпицентр землетрясения находился в 10 км к северу от города Мургаб (Восточный Таджикистан).
Очаг землетрясения залегал на глубине 165 км.
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