В ноябре и декабре в Туркменистане наблюдались ежедневные пыльные бури, аномально теплая погода и засуха, - «Метеожурнал»

Пылевая буря в Туркменабате

CentralAsia (TM) - В октябре и ноябре в Туркменистане наблюдалась необычайно высокая повторяемость пыльных бурь, мглы и поземков. В ряде случаев они наблюдались на протяжении нескольких дней подряд, достигая критериев опасных погодных явлений. Об этом сообщает «Метеожурнал».

Судя по спутниковым снимкам, в ноябре пылевые явления в разных регионах Туркменистана наблюдались почти ежедневно.

Большинство пыльных бурь пришлось на Марыйский велаят, а также центральные и южные районы Лебапа и юго-востока Ахала.

Во время самых сильных бурь видимость снижалась до 200 метров, а 21 ноября в Серхетабаде (бывшая Кушка) – до 50 метров.

Кроме того, как отмечает издание, в ноябре и декабре количество осадков в Туркменистане было существенно ниже нормы, ноябрь при этом стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.

В большинстве регионов страны среднемесячная температура в ноябре на 5-6°C превысила норму, на западе – на 4-5°C.

В Байрамали среднемесячная температура в ноябре составила рекордные +15,8°C. Максимальная температура воздуха достигала +30,2°C. В 13 днях месяца максимальная температура превышала +25°C.

Также рекордные показатели температуры были отмечены в Туркменабате, где среднемесячная температура оказалась на 6°C выше нормы, а максимальная зафиксирована на уровне 29,5°C.

В декабре было также теплее, но не так существенно – в большинстве регионов на 2-3°C, на севере и западе страны – на 1-2°C.

Осадков в ноябре в разных регионах выпало лишь от 5 до 40% от нормы, в декабре – еще меньше.

Если ситуация с осадками не изменится, в ближайшей перспективе в ряде регионов Туркменистана можно ожидать очередную существенную засуху, подытоживает «Метеожурнал».