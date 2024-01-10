В Индии найдена повешенной туристка из Кыргызстана. По данным полиции, она покончила с собой

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 32-летняя туристка из Кыргызстана найдена повешенной в номере отеля в городе Ришикеш, Индия, сообщает The Times of India.

По данным полиции, А.К. покончила с собой, повесившись на проводе кондиционера. Подруга женщины рассказала, что она была расстроена из-за семейных проблем.

Женщина прибыла в Ришикеш с группой иностранных туристов для прохождения программы медитации в Сатья Садхна Санстан Тапован 12 декабря.

После окончания курса 2 января она остановилась в отеле Holiday Home. 3 января она пропала, выключив телефон. Ее нашли повешенной в незапертом номере отеля Raj Resort.

Полиция заявила, что расследует, как она проникла на курорт, поскольку не забронировала там номер.

«В пятницу мы зарегистрировали заявление о пропаже человека на основании жалобы ее подруги. Тем временем владелец курорта сообщил нам, что ее нашли повешенной в своей комнате. Тело отправлено на вскрытие и мы начали расследование», - рассказали правоохранители.

Полиция связалась с посольством Кыргызстана, но ее семья отказалась репатриировать ее, пишет издание.

МИД Кыргызстана опровергает информацию, что она покончила с собой. Идут разбирательства, возбуждено уголовное дело.