В Индии найдена повешенной туристка из Кыргызстана. По данным полиции, она покончила с собой

- Азия и мир, общество
- 13:06, 10 января 2024
- Просмотров: 3629
- Обновлено: 13:10, 10 января 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - 32-летняя туристка из Кыргызстана найдена повешенной в номере отеля в городе Ришикеш, Индия, сообщает The Times of India.
По данным полиции, А.К. покончила с собой, повесившись на проводе кондиционера. Подруга женщины рассказала, что она была расстроена из-за семейных проблем.
Женщина прибыла в Ришикеш с группой иностранных туристов для прохождения программы медитации в Сатья Садхна Санстан Тапован 12 декабря.
После окончания курса 2 января она остановилась в отеле Holiday Home. 3 января она пропала, выключив телефон. Ее нашли повешенной в незапертом номере отеля Raj Resort.
Полиция заявила, что расследует, как она проникла на курорт, поскольку не забронировала там номер.
«В пятницу мы зарегистрировали заявление о пропаже человека на основании жалобы ее подруги. Тем временем владелец курорта сообщил нам, что ее нашли повешенной в своей комнате. Тело отправлено на вскрытие и мы начали расследование», - рассказали правоохранители.
Полиция связалась с посольством Кыргызстана, но ее семья отказалась репатриировать ее, пишет издание.
МИД Кыргызстана опровергает информацию, что она покончила с собой. Идут разбирательства, возбуждено уголовное дело.