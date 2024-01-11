Ташкент накрыла пыльная буря. Нормы загрязнения воздуха превышают в 20 раз

CentralAsia (UZ) - Утром 11 января качество воздуха в Ташкенте оценивается как «вредное». Об этом свидетельствуют данные на портале IQAir. Жителям рекомендуют надевать маску, не открывать окна и избегать нагрузок на улице, передает Podrobno.uz.

По состоянию на 10 утра количество мелкодисперсных частиц PM2.5 в Ташкенте в 21 раз выше рекомендуемого ВОЗ в среднегодовом значении. Такая же ситуация была и 10 января. Вчера вечером горожане наблюдали в Ташкенте пылевую бурю. Сегодня столичные жители массово сообщают о запахе гари.

Как пишет издание, на сегодняшний день ситуация с загрязнением воздуха в Ташкенте – тема №1 для обсуждения. Советник министра экологии Расул Кушербаев заявил, что через несколько лет Ташкент, вероятно, столкнется с массовым оттоком своих жителей из-за качества воздуха. Он также сравнил ситуацию в узбекской столице и Дели, который не покидает тройку лидеров в мировом рейтинге городов с самой грязной атмосферой.