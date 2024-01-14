Вольница Отгонжаргал завоевала бронзовую медаль в Загребе. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В столице Хорватии продолжается первый рейтинговый турнир UWW в 2024 году «Загреб Опен». Монгольский борец Бэхбаяр Эрдэнэбат завоевал золотую медаль в весовой категории 61 кг среди мужчин.

Во второй день турнира Отгонжаргал Ганбаатар завоевала бронзовую медаль среди женщин в весовой категории 55 кг.

Сначала наша борчиха победила Агату Марту из Польши со счетом 10:0. После этого она обыграла канадку Паркс 12:4, польку Анну Лукащак 5:4, а затем уступила в полуфинале китаянке Зигги Фэн 2:12.

В поединке за бронзу она победила турецкую борчиху Эвину Демирхан со счетом 7:6.

В этом весе Юи Сусаки из Японии показала свое превосходство и победила всех своих соперниц.

50 кг.

1. Юи Сусаки (Япония).

2. Зиги Фэн (Китай).

3. Отгонжаргал Ганбаатар (Монголия), Надежда Соколова, (Россия).

источник: middleasiannews.com

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