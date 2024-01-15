В 2024 году в дорожно-транспортной сфере Монголии планируют реализовать 56 новых проектов

CentralAsia (MNG) - В 2024 году в дорожно-транспортной сфере планируется выполнить строительные работы на общую сумму 2,4 трлн тугриков. В частности, в Минавтодорразвития сообщили, что в дорожной сфере будут выполнены крупные работы, которые не проводились в последнее десятилетие.

В 2024 году планируется реализовать 56 новых проектов и программ. Правительство Монголии соединило 21 аймак и около 100 сомонов дорогами с твердым покрытием. Кроме того, планируется построить дороги между провинциями. Также большой объем инвестиций выделен на строительные работы по соединению аймаков дорогами с твердым покрытием.

В частности, будет реализован крупный проект по соединению Ховда с Увсом, Говь-Алтая с Завханом, Мандалговь с Чойром. Также отражен капитальный ремонт поврежденных автомобильных дорог и проведение профилактических работ.

В этом году будет отремонтировано и отремонтировано около 650 километров дорог. Это бюджет, которого не было в истории Монголии за последние тридцать лет. Начиная с этого года будут отремонтированы многие поврежденные дороги в направлении Дорнода, Өвөрхангая и Баянхонгора.

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