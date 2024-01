Концерт корейских звезд MC Sniper, Bloo и Ким Хён Джуна пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголию приезжают известные корейские певцы MC Sniper, Bloo и Ким Хён Джун вокалист бой-бэнда SS501. Они выступят вместе с монгольскими Tander, Choijoo, Vandebo, Gangbay и A Sound для Valentine's Day.

Этот концерт, который пройдет 17 февраля в спорткомплексе «Буянт-Ухаа», станет самым масштабным праздником ко Дню святого Валентина в этом году. Билеты на концерт под названием «Твой Валентин» поступят в продажу с 17 января.

BLOO (블루) или Ким Хён Ын ( 김현웅; 1994 г.р.), более известный как Bloo, рэпер из Южной Кореи. Он выпустил 3 полноформатных альбома: Bloo in Wonderland 2 (2021), Moon and Back (2021) и Fox and the City (2023), а также мини-альбомы Downtown Baby (2017), Bloo in Wonderland (2018). [6] и «Это не любовь, я просто пьян» (2019).

Ким Чон Ю (김정유, родился 8 февраля 1979 г.), более известный как MC Sniper (корейский: MC 스나이퍼), южнокорейский рэпер. Он известен тем, что пишет противоречивые тексты, бросающие вызов социальной несправедливости и господствующему обществу. Он был участником шоу Show Me the Money и продюсером обоих сезонов Tribe of Hip Hop. Свой первый альбом So Sniper... он выпустил 17 мая 2002 года.

Ким Хён Джун (김현중; род. 6 июня 1986, Сеул) — южнокорейский певец, актёр, модель и автор песен. Является лидером и вокалистом бой-бэнда SS501. Сыграл главные роли в телесериалах «Мальчики краше цветов» и «Озорной поцелуй».

После дебюта с SS501 в 2005 году, он выпустил свой первый корейский сольный альбом «Break Down» в 2011 году и свой первый японский сольный альбом «Unlimited» в 2012 году. Благодаря коммерческому успеху Хёнджун считается одной из крупнейших южнокорейских звезд Халлю в начале 2010-х годов.

источник: middleasiannews.com

