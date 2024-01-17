Глава Минздрава Казахстана согласна стать донором после смерти

Ажар Гиният

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният заявила, что согласна стать донором после смерти.

В кулуарах мажилиса у нее спросили готова ли она отдать свои органы в случае смерти.

«Согласна. И изъявила желание», - ответила Гиният.

Также она прокомментировала низкой процент согласных на посмертное донорство казахстанцев.

«Трупное донорство — проблема многих стран. Здесь проблема не медицинская, здесь есть морально — этические проблемы. Население должно быть готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живым», - сказала она.

Министр напомнила, что любой гражданин может через электронное правительство оформить волеизъявление о передаче органов в случае своей смерти. По её словам, 40 тысяч казахстанцев высказали свою позицию, и из них 15% — согласились.

«В декабре были большие трансплантации — было два донора и они спасли жизнь девяти человек. Будем обсуждать, составим законопроект и будем», - отметила Гиният.

По данным фонда «Қазақстан халқына», в Казахстане 4 тыс. человек нуждаются в срочной пересадке органов

Глава фонда Болат Жамишев отметил, что нужно менять закон, чтобы в республике снова заработало трупное донорство.

Планирует ли Минздрав вносить поправки в законопроект, уточнили у Гиният журналисты.

«Будем обсуждать. Сейчас собираем со всех органов предложения. Подготовим законопроект и внесем на обсуждение», - ответила министр.

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