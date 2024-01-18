Давосская повестка дня: Новые инновации приносят в Монголию надежную систему адресации. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Монголия стоит на перекрестке традиций и трансформаций. Страна с энтузиазмом использует возможности для роста и диверсификации, столкнувшись с уникальным сочетанием проблем, возникающих в результате взаимодействия глобальных экономических сил, региональной динамики и необходимости защиты культурного наследия.

В сложном танце прогресса и развития в основе многочисленных проблем лежит, казалось бы, базовый элемент: надежная система адресации. «В мире почти не осталось страны, которая все еще полагается на направления компаса», — сказал Учрал Ням-Осор, министр цифрового развития и коммуникаций Монголии. «Монголия не может двигаться вперед, не решив свою проблему»

Отсутствие точной информации о местоположении ежедневно влияет на граждан: от препятствий реагированию на чрезвычайные ситуации до проблем в предоставлении важнейших услуг. Но это проблема, которую инновационная команда в правительстве Монголии решает прямо сейчас.

Адресная пропасть

Монголия огромна. Это вторая по величине страна в мире, не имеющая выхода к морю, и одна из самых малонаселенных с полукочевым населением. Во многих частях страны уличные адреса практически отсутствуют, а доставка иногда осуществляется только с использованием описательных ориентиров – «за перекрестком, напротив заправочной станции». В Хотя реакция на подобные проблемы хорошо документирована во всем мире, пока еще нет единого мнения о том, как их решать. Были опробованы различные решения, но они часто спотыкаются об одни и те же проблемы: они медленны и сложны в реализации, дорогостоящи в развертывании и редко применимы за пределами границ отдельной страны. Однако ситуация может скоро измениться.крайних случаях аварийно-спасательные службы изо всех сил пытались добраться до пострадавших граждан.

Импровизированная встреча

Чуть более 10 лет назад появилось революционное решение –what3words. Эта инновационная система геокодирования, возникшая из-за разочарования в адресации в Великобритании, делит мир на квадраты размером 3 на 3 метра и присваивает каждому уникальную комбинацию из трех слов. Это не только обеспечивает точный и легко передаваемый адрес для любого места, но также выходит за рамки ограничений систем уличной адресации.

По крайней мере, так думал Ганхуяг Чулуун Хутагт. Ганхуяг — бизнесмен, бывший заместитель министра финансов Монголии и молодой глобальный лидер Всемирного экономического форума. В 2015 году он услышал, как соучредитель и генеральный директор What3words, а также социальный предприниматель Schwab Крис Шелдрик описал систему what3words на ежегодном собрании новых чемпионов Всемирного экономического форума в Даляне, Китай, и был захвачен.

Это была система, которая уже охватила всю планету, и в ее основе лежала точность и простота. Может ли эта технология запустить быструю трансформацию адресной инфраструктуры Монголии? Вскоре после того, как Ганхуяг услышал речь Шелдрика, ему представилась возможность это выяснить.

Начинаем с простого

В январе 2016 года компания Ганхуяга Ard Holdings приобрела около 17% Монгол Шуудан (Монгольская почта), национальной почтовой службы Монголии. «Он позвонил мне и сказал: «Мы бы хотели привезти What3words в Монголию для «Монгол Шуудан», — говорит Шелдрик. «Это было невероятно интересно: появилась возможность продемонстрировать преимущества нашей технологии в национальном масштабе. Не каждый день выпадает возможность внедрить новую систему во всей стране».

Тесно сотрудничая с командами со всей «Монгол Шуудан», они начали встраивать в свою деятельность адресную поддержку из трех слов. Традиционные почтовые системы, которые испытывали трудности на обширных территориях Монголии, теперь обнаружили, что местоположение можно определить тремя простыми словами, что обеспечивает бесперебойную и точную доставку даже в отдаленные районы.

Привлекла внимание всего мира своим потенциалом, и теперь эта технология оказалась в центре внимания амбициозных лидеров Монголии. Путеводители, в том числе Lonely Planet и Niislel Guide, использовали адреса What3words, чтобы помочь путешественникам познакомиться с лучшими местами страны. Фестивали, в том числе музыкальный фестиваль XУУP, печатали на билетах коды из трех слов, а монгольские кочевники, в том числе оленеводы цаатаны, использовали эту технологию для организации проживания на Airbnb в своих лесных стоянках. Британское телешоу QI опубликовало письмо в Монголию, используя всего три слова, чтобы узнать, дошло ли оно (оно пришло).

Предчувствие Ганхуяга оказалось верным – это сработало – но предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем кто-либо сможет считать, что проблемы Монголии решены.

Новая эра эффективности и точности

Тщательно отслеживая успех проекта «Монгол Шуудан» и развитие технологии во всем мире, правительство Монголии и известные предприятия предпринимают смелые действия по внедрению системы адресов из трех слов в повседневную жизнь. Первые результаты многообещающие:

Расширение финансовой доступности: добавление поля местоположения What3words в форму заявки на получение кредита Ard делает бизнес полностью доступным для всех жителей страны, включая кочевых пастухов, у которых нет официального адреса, что знаменует собой важный шаг вперед к доступному финансированию.

Улучшение администрирования: правительственная Академия e-Mongolia, которая помогает улучшить цифровые навыки и грамотность, внедрила эту технологию на свою платформу электронной Монголии, улучшив процессы отчетности о чрезвычайных ситуациях и инцидентах. Правительство недавно распространило более 2000 сделанных на заказ табличек с адресами из трех слов по всему району Сухбаатара Улан-Батора, чтобы повысить осведомленность жителей и оптимизировать процессы для курьеров «Монгол Шуудан» и групп экстренного реагирования.

Повышение безопасности: Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Монголии использовало эту технологию для оптимизации процессов реагирования на чрезвычайные ситуации, а Академия E-Mongolia добавила функцию безопасности What3words в приложение e-Mongolia, e-Kids, позволяющую детям делиться своим местоположением в What3words с родителями одним нажатием кнопки.

Улучшение электронной коммерции: компания «Монгол Шуудан» интегрировала What3words в свой API и изучает технологию оптического распознавания символов (когда смартфон может сканировать QR-код, чтобы открыть местоположение в приложении) для дальнейшей оптимизации доставки, поскольку монгольские бренды электронной коммерции все чаще внедряют эту систему.

Развитие туризма: Министерство культуры Монголии приняло What3words для перечисления культурного наследия и объектов ЮНЕСКО по всей Монголии. Министерство окружающей среды и туризма также использует трехсловные адреса, чтобы путешественники могли перемещаться по стране на языке по своему выбору.

«Мир наблюдает; мы новаторы», — говорит Ганхуяг. Глобальные последствия точной системы адресации выходят за рамки удобства; они влияют на экономический рост, общественную безопасность и общее качество жизни. В зависимости от результатов последних интеграций, решение Монголии о внедрении инноваций может послужить примером для других стран, решающих проблемы, связанные с адресами, открывая дверь к прогрессу и эффективности.

источник: Всемирный экономический форум

перевод: Татар С.Майдар

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