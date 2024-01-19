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В 2023 году в Монголии всеми видами транспорта перевезено 102,3 млн тонн грузов

CentralAsia (MNG) -  В 2023 году в Монголии всеми видами транспорта было перевезено 102,3 млн т грузов, что на 68,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства дорожно-транспортного развития Монголии.

За указанный период объем грузоперевозок автодорожным транспортом в Монголии увеличился до 69,9 млн т, железнодорожным — до 32,4 млн т, а воздушным — до 8,6 тыс. т.

В прошлом году доходы Монголии от грузоперевозок всеми видами транспорта выросли на 52,1% по сравнению с 2022 годом.

В настоящее время правительство Монголии работает над диверсификацией экономики, которая сильно зависит от горнодобывающей промышленности.

Крупнейшими торговыми партнерами Монголии являются Китай и Россия. В настоящее время Монголия в основном экспортирует в Китай уголь, медные концентраты, железную руду и сырую нефть, а в Россию — продукты животного происхождения, а также полезные ископаемые, включая плавиковый шпат.

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