Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в Монголии на берегу Хубсугула

CentralAsia (MNG) - Подземный толчок произошел на территории аймака Хувсгел Монголии рядом с государственной границей России в ночь на четверг, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,2 энергетическим классом 11,6 интенсивностью 6 баллов было зарегистрировано 18 января в 1:08 по местному времени (20:08 мск). Эпицентр находился в горах на западном берегу озера Хубсугул в 42 км южнее границы РФ.

Согласно оперативным данным, подземный толчок в 3 балла ощущался в приграничном поселке Монды (республика Бурятия).

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта началось осенью 2020 года. В 2023 году регистрировался спад активности. Однако 27 декабря землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Иркутской области, на северо-западной границе рифта, где ранее такие сильные толчки не регистрировались. Менее чем через месяц, 15 января, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-восточном берегу Байкала в Бурятии.

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