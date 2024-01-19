Утвержден порядок финансирования дополнительного стимулирования образовательных учреждений и педагогов в Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 декабря на заседании Кабмина правительство утвердило порядок финансирования дополнительных льгот по результатам оценки деятельности образовательных учреждений и эффективности работы педагогов.

В рамках создания системы стимулирования результативности и результативности на дошкольном и общеобразовательном уровнях за последние два года осуществляется внешняя оценка деятельности детских садов, средних и старших классов школ, а также успеваемости, качества и результатов труда педагогов. оцениваются по единым национальным критериям.

Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн заявил, что заметные достижения были достигнуты в результате стимулирования по результатам и вовлечения учителей в обучение путем выявления потребностей в профессиональном развитии учителей и улучшения управления обучением.

Согласно оценкам, средняя результативность образовательных учреждений выросла с 71,7 процента в 2022 году до 74,2 процента в 2023 году, а средняя результативность учителей выросла с 72,5 процента в 2022 году до 75,7 процента в 2023 году.

По результатам аттестации учителей в 2022-2023 учебном году поощрения на сумму 5 937 825 тысяч тугриков были предоставлены 5 937 воспитателям детских садов и 31 276 001 тысячу тугриков — 12 296 учителям средних школ. Однако с сентября по декабрь 2023 года 12 307 учителей средних школ получили 16 732 248 тысяч тугриков, а 6 450 воспитателей детских садов получили 3 059 991 тысячу тугриков.

По результатам оценки деятельности образовательных учреждений в 2022 году дополнительно предоставлено финансирование в размере 5 389 306 тысяч тугриков 378 детским садам, 10 616 463 тысяч тугриков — 265 школам, дополнительное финансирование в размере 5 884 157 тысяч тугриков 396 детским садам и 13 942 860 тугриков — 325 школам в 2023.

Поскольку бюджет, необходимый для предоставления дополнительных стимулов в соответствии с недавно утвержденными правилами, уже отражен в государственном бюджете на 2024 год, никакого дополнительного бюджета не требуется.

источник: middleasiannews.com

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