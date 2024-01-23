В декабре 2023 года в монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирована самая низкая температура

CentralAsia (MNG) - В декабре 2023 года самая низкая температура — минус 47,7 градусов Цельсия — была зафиксирована в сомоне Баян-Уул монгольского аймака Говь-Алтай. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии.

При этом самое большое количество осадков в виде снега — 37 мм — выпало в сомоне Малчин аймака Увс.

По прогнозу метеорологической службы Монголии, экстремальные морозы на большей части территории страны сохранятся до середины этой недели.

Как правило, зимы в Монголии продолжительные и суровые. Температура атмосферного воздуха в зимний период может варьироваться от 20 до 45 градусов ниже нуля.

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