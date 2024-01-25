В 2023 году Монголия собрала 456,4 тыс. тонн зерна — Минпродсельхоз
CentralAsia (MNG) - В 2023 году Монголия собрала 456,4 тыс. тонн зерна, что на 9,7 проц. больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом в среду сообщила ИА GOGO, ссылаясь на данные Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.
За указанный период объем сбора пшеницы увеличился на 32 тыс. тонн, или на 8%, а продовольственных овощей — на 59,5 тыс. тонн, или на 40%, говорится в официальном сообщении.
К настоящему моменту аграрная отрасль формирует более 10%. ВВП Монголии.
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