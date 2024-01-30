В январе 2024 года Монголия импортировала 71 580 тонн нефти и нефтепродуктов из РФ

CentralAsia (MNG) - В январе 2024 года Монголия импортировала 71 580 тонн нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщило Управление по делам нефти и полезных ископаемых Монголии.

«Этот показатель вырос на 30% по сравнению со среднемесячным потреблением предыдущего года», — отмечается в официальном сообщении.

В настоящее время Монголия не имеет нефтеперерабатывающих заводов и в значительной степени зависит от поставок бензина и дизельного топлива из России.

Согласно данным Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, в 2023 году страна импортировала более 604 тыс. тонн бензина марки АИ-92. При этом около 97% топлива было поставлено из России, а оставшаяся часть —из Китая

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