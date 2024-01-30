Монгольские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при в Португалии

CentralAsia (MNG) - В португальском городе Одивелаше завершился турнир серии Гран-при по дзюдо «Grand Prix Portugal-2024». Более 620 дзюдоистов из 90 стран выступили в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.

Наши спортсмены завершили турнир с двумя бронзовыми медалями. В частности, в весовой категории до 48 кг мастер спорта международного класса Наранцэцэг Ганбаатар возглавила группу «С», победив спортсменок из Израиля и Колумбии, но в четвертьфинале уступила Хикари Йошиоке из Японии. В последующем матче она победила сильную соперницу из Сербии Андреа Стаядинову, а в поединке за бронзовую медаль одержала победу над спортсменкой из Республики Корея Су Сон Чжон.

В весовой категории до 100 кг мастер спорта международного класса Гончигсурэн Батхуяг завоевал свою вторую бронзовую медаль Гран-при, победив японца Кейто Грина. В прошлом году он завоевал бронзовую медаль на Гран-при Душанбе.

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