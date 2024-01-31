Монголия проведет очередной весенний фестиваль охоты с ловчими птицами «Золотой орел-2024»

CentralAsia (MNG) - Монголия с 9 по 10 марта проведет очередной весенний фестиваль охоты с ловчими птицами «Золотой орел-2024» неподалеку от Улан-Батора. Об этом сообщило столичное Управление по делам туризма Улан-Батора.

В качестве организаторов выступают Министерство окружающей среды и туризма Монголии, столичное Управление по делам туризма и Ассоциация охотников с беркутами Монголии.

Цель данного фестиваля — популяризация уникальной культуры и традиций этнических казахов, передачи их молодому поколению, развитии туризма в Монголии и увеличении потока иностранных туристов в страну.

Ожидается, что в рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: выставка-ярмарка казахских национальных изделий ручной работы, казахская национальная игра с участием группы всадников — кокпар, а также конный парад охотников с беркутами.

Данный фестиваль проводится в Монголии два раза в год —весной и осенью.

В рамках восстановления туристической отрасли правительство Монголии решило освободить от визовых требований до конца 2025 года граждан 34 стран, прибывающих в Монголию на срок до 30 дней.

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