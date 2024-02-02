Премьер Монголии заявил, что восток страны может стать ключевым регионом коридора из РФ в КНР

CentralAsia (MNG) - Речь идет о аймаках Хэнтий, Дорнод и Сухбаатар, сообщил глава монгольского правительства Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Восток Монголии может быть ключевым регионом при создании экономического коридора из России в Китай благодаря своим географическим преимуществам. Об этом сообщил глава монгольского правительства Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на открытии экономического форума «Бүсчилсэн хөгжил» («Региональное развитие»).

По его словам «Восток нашей страны может стать ключевым регионом при формировании экономического коридора Россия—Монголия—Китай. За эти два дня мы хотели бы обсудить грандиозные перспективы восточных аймаков Хэнтий, Дорнод и Сухбаатар с диверсификацией их экономики для сбалансированного развития и превращения их в районы исторического туризма», — передает ТАСС ссылаясь на его слова.

Он напомнил, что в этих трех приграничных с РФ и КНР восточных аймаках живут 229 тыс. человек. Они содержат 23% от поголовья коней страны и 18% крупного рогатого скота.

Также Оюун-Эрдэнэ определил для обсуждения на форуме другие аймаки, граничащие с Россией. В частности, на севере приграничный с РФ аймак Сэлэнгэ, соседние с ним Дархан-Уул и Төв могут стать экспортирующим продукты питания регионом. В этих трех аймаках проживают около 320 тыс. человек, которые производят 70,2% зерна, 66% овощей и 79,4% картофеля в стране.

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