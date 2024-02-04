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В Турции произошло крушение вертолета, погибли пилоты

CentralAsia (CA) -  При крушении вертолета в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

«Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был 3 февраля. Два пилота погибли, техник ранен», - написал министр.

Причины аварии министр не уточнил.

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