В Турции произошло крушение вертолета, погибли пилоты

CentralAsia (CA) - При крушении вертолета в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.

«Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был 3 февраля. Два пилота погибли, техник ранен», - написал министр.

Причины аварии министр не уточнил.