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Археологи обнаружили человеческие останки которым более 2 тыс. лет 

CentralAsia (CA) -  Археологи обнаружили в Северной Ирландии, древние человеческие останки, возраст которых оценивается в 2000-2500 лет.

Как сообщает, археологическое подразделение полицейской службы Северной Ирландии, занимающееся поиском тел, в октябре 2023 года были найдены человеческие останки в Беллахи.

В ходе раскопок сначала были обнаружены большеберцовая и малоберцовая кости, а также плечевая, локтевая и лучевая кости, относящиеся к нижней части левой ноги и правой руки.

Дальнейшее исследование выявило больше костей, принадлежащих одному и тому же человеку. Примерно в пяти метрах к югу от останков на поверхности были обнаружены выступающие из земли кости нижней части левой руки и левого бедра.

Вскрытие было проведено судебным антропологом и установило, что на момент смерти этот человек, возможно, был мужчиной в возрасте от 13 до 17 лет.

Хотя до сих пор мало что известно о причине смерти этого человека, в отличие от некоторых других «болотных тел», скелет этого человека хорошо сохранился, а также были обнаружены частичные участки кожи, ногти на левой руке, ногти на ногах и, возможно, почка.

Радиоуглеродные датировки определили время смерти между 2000-2500 годами назад, примерно в 500 году до н.э.

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