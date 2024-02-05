«Фестиваль десяти тысяч верблюдов» посетили 8475 иностранных и отечественных туристов

CentralAsia (MNG) - «Тумэн тэмээний баяр» («Фестиваль десяти тысяч верблюдов») — это великолепный зимний фестиваль и культурное знакомство с жизнью монгольских погонщиков верблюдов, а также отечественных туристов, в этом году его посетило множество иностранных туристов и репортеров.

Крупнейшие международные агентства отмечают Фестиваль верблюдов на международном уровне как модель устойчивого туризма, которая способствует развитию туризма в Монголии.

Мероприятие «Фестиваль десяти тысяч верблюдов» получило «Монгольскую туристическую награду-2015» Министерства окружающей среды и туризма и установило новый рекорд Гиннесса по количеству гонок на 1108 верблюдах в 2016 году. Поэтому фестиваль официально включен в список зимних мероприятий Министерства окружающей среды и туризма в 2017 году и проводится ежегодно.

Поголовье верблюдов в аймаке Өмнөговь в этом году достигло 160 тысяч, а фестиваль верблюдов в этом году называется «Праздник 160 тысяч верблюдов». В этом году в «Фестивале десяти тысяч верблюдов» принимают участие погонщики верблюдов из 7 аймаков, включая Өмнөговь, Дундговь, Баянхонгор, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Төв и Дорноговь.

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